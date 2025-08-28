Терапевт дала четыре совета, которые уберегут от простуды осенью

В преддверии осенне-зимнего сезона врач-терапевт Надежда Чернышева в беседе с корреспондентом REGIONS поделилась ключевыми рекомендациями по укреплению иммунитета и профилактике респираторных заболеваний.

Первым и наиболее важным шагом терапевт назвала своевременную вакцинацию. По словам Чернышевой, иммунизация остается наиболее эффективным способом защиты от острых респираторных инфекций, циркулирующих в осенне-зимний период. Медик подчеркнула, что вакцинация помогает не только предотвратить заболевание, но и минимизировать возможные осложнения.

«Я на этом настаиваю. От гриппа прививку можно сделать, как только начнется очередная кампания. Кроме того, людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, желательно сделать прививку от пневмонии: детям — по национальному календарю, а взрослым — по показаниям», — сказала Чернышева.

Второй ключевой аспект, согласно рекомендациям врача, заключается в улучшении общего физического состояния организма. Особое внимание специалист уделила важности качественного сна, отметив, что регулярный недосып является одним из основных факторов, снижающих иммунную защиту. По мнению Чернышевой, необходимо придерживаться режима — ложиться вовремя и обеспечивать достаточную продолжительность отдыха.

Также терапевт рекомендовала обратить внимание на питание, советуя обогащать рацион сезонными овощами и фруктами как естественными источниками витаминов и микроэлементов. Не менее важной составляющей профилактики врач назвала регулярную физическую активность — прогулки на свежем воздухе, плавание и занятия в спортивном зале, которые способствуют укреплению защитных сил организма.

Ранее сообщалось, что кампания по вакцинации взрослого населения от гриппа стартовала в Подмосковье.