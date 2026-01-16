Термометры жителей против данных синоптиков: в Красноярске столбик опускается до -50°

Жители Красноярского края делятся фотографиями, на которых зафиксирована температура за окнами их домов: 50-градусные морозы шокируют россиян, сообщил prmira.ru. Ученый, проректор по перспективным проектам СФУ Сергей Верховец спрогнозировал, сколько еще времени продлятся крещенские морозы.

Согласно данным gismeteo, в пятницу, 16 января, в Красноярске температура воздуха опустилась до -35 градусов. Однако читатели «ПМ» поделились снимком термометра: утро началось с -40 градусов. Жители некоторых районов делятся фотографиями термометров с -50 градусами.

Ученый Верховец отметил, что крещенские морозы свойственны для января. Традиционно погодная ситуация меняется ориентировочно 22 декабря: переносятся арктические массы холодного воздуха. Как следствие, к середине зимы в России наступают морозы.

«Это наблюдается не каждый год, но частота явления достаточно высока. Поэтому и выходит так, что по приметам Крещение — самый холодный период», — пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что обычно крещенские морозы фиксируются на протяжении недели. Однако каждый год ситуация складывается по-разному. Иногда низкие температуры держатся несколько недель. Специалист обратил также внимание, что климатологи все чаще в отношении климата используют термин «нервный». Россиянам стоит готовиться к тому, что с каждым годом они будут все чаще наблюдать температурные качели, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области жители фиксируют исторические морозы до -54°.