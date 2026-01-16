Температурные рекорды 2026 года в Кузбассе: города живут при температуре -54°

В Кузбассе вместо привычных утренних сообщений в рабочих чатах мессенджеров одна за другой появляются тревожные фотографии термометров: шкала опускается до отметки -49°C, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Судя по сообщениям в соцсетях, в некоторых населенных пунктах Кузбасса ртутный столбик и вовсе опускался до -54°. В целом по области температурный фон остается экстремально низким: от -35° в относительно «теплых» районах до -45° в наиболее пострадавших от мороза.

Данные телеграм-канала «Эвристическая метеорологиня» конкретизируют картину: утром 16 января в Кемерове было -38.6°, в Междуреченске — -41.2°, в Таштаголе — -33.8°, а в Крапивино столбик термометра опустился до -43.8°.

Официальная информация от Кемеровского ЦГМС, предоставленная Сибдепо, подтверждает суровые морозы. Абсолютный минимум утра пришелся на Яю и Тисуль, где зафиксировано -46°. Самым «теплым» городом оказался Новокузнецк с максимальной температурой -32°. Синоптики предостерегают: благодаря влиянию устойчивого антициклона, предстоящая ночь может побить все сегодняшние рекорды.

Экстремальные погодные условия уже привели к частичной отмене рейсов междугороднего и пригородного транспорта. Для промышленных предприятий введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

«Выхлопные газы от автобусов и автомобилей остаются на высоте 1-3 м, выхлопные газы и дым от печей остаются на уровне печей», — рассказала метеоролог Алена Поскребышева.

Ранее сообщалось, что в морозный день при температуре -26°C жительницу Кемерова заметили возле магазина в домашнем халате и тапках.