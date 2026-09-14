Терпеть или оперировать: врач из Подмосковья рассказал, когда замена тазобедренного сустава становится неизбежной

Замена тазобедренного сустава входит в число самых востребованных операций в травматологии. Лишь в одной московской клинике с начала 2025 года выполнили более 600 подобных вмешательств. О том, в каких случаях без операции уже не обойтись, как она проходит и что ждет пациента в период восстановления, REGIONS поведал травматолог-ортопед из Подмосковья Николай Ким.

Показания к операции

По мнению эксперта, обычно к замене сустава приводят три состояния: остеоартроз, асептический некроз головки бедренной кости и тяжелые переломы. Насторожить врача могут постоянные боли в паху, отдающие в бедро либо колено, а также скованность движений — человеку становится тяжело сгибаться, надевать обувь. Окончательное решение принимается совместно с пациентом, с учетом симптомов и рентгеновских снимков, отражающих степень разрушения сустава.

«Главный сигнал — когда боль мешает жить. Если вы не можете пройти больше 300 метров без остановки, если боль появляется даже в покое и ночью, если консервативное лечение больше не помогает — значит, время пришло. Откладывать операцию только ухудшает качество жизни», — говорит Николай Ким.

Ход операции

Благодаря современным методикам хирурги обходятся разрезом 8–12 см, мышцы при этом не травмируются, — это ускоряет восстановление. Длится вмешательство в среднем 1,5–2 часа. Анестезия чаще спинальная: пациент в сознании, но не ощущает боли ниже пояса. Вставать разрешают уже на следующий день, выписка — на 3–5 сутки.

Восстановительный период

Реабилитация начинается почти сразу. В первые дни — дыхательная гимнастика, изометрические упражнения для мышц, профилактика тромбозов. Полностью восстановиться удается за 3–6 месяцев. Все это время пациент занимается лечебной физкультурой (ЛФК), проходит физиотерапию и учится ходить заново. Малотравматичные методики ускоряют процесс и снижают риск осложнений.

«Самое важное в реабилитации — регулярность и постепенность. Нельзя резко увеличивать нагрузку, но и лежать без движения тоже нельзя. Первые 6 недель нужно соблюдать ограничения: не сгибать ногу больше чем на 90 градусов, не сидеть на низких стульях, не скрещивать ноги», — поясняет Николай Ким.

Жизнь после операции

Спустя 3–4 месяца человек возвращается к привычному ритму: ходит без боли, без труда поднимается по лестнице, справляется с повседневными делами. Операция не делает человека инвалидом — она возвращает ему свободу движения. Главное — не откладывать и не бояться, считает специалист.

«Самое страшное для пациента — не сама операция, а неизвестность. Но поверьте: современная медицина позволяет сделать эндопротезирование безопасно и эффективно. После операции вы забудете о боли, которая мучила вас годами. Не откладывайте своё здоровье на потом», — завершает Николай Ким.

Замена тазобедренного сустава — проверенное и широко распространенное вмешательство, дающее людям возможность ходить без боли. Если врач рекомендует операцию, тянуть не стоит: чем раньше принято решение, тем быстрее человек вернется к активной жизни.

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