Семь светофоров модернизировали в двух округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье за неделю провели модернизацию 7 светофоров в двух округах — Истринском и Богородском. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Истре работы провели на объекте у остановки «Совхоз» в селе Рождествено. Там установили кнопки вызова пешеходов и добавили правоповоротную секцию для выезда со стороны ЖК «Новоснегиревский».

В Богородском округе модернизировали 6 светофоров в черте окружного центра — на пересечениях улицы Декабристов с улицами Текстилей, Гаражной, 1-ой Малобуньковской, 1-ой Прудовой, 2-ой Глуховской и 28 Июня.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.