«Грудь потеряла форму»: Наталья Фриске похудела на 17 кг и столкнулась с новой проблемой

40-летняя Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, призналась, что после похудения на 17 кг у нее «подвисла» грудь, пишет VOICE.

По словам Фриске, ей удалось похудеть благодаря препарату для людей с ожирением или инсулинорезистентностью. Инъекции ей назначил эндокринолог. В 2024 году Наталья сделала пластику груди, а после похудения ее бюст потерял форму. Артистка опубликовала фото в бикини и пожаловалась, что не может подобрать нижнее белье.

Фото: [ соцсети ]

«Конечно, грудь поменяла форму, подвисла. Если бы мне врач, когда делал операцию, сделал меньше грудь, как я изначально просила, тогда бы не так было это видно. А сейчас не могу подобрать себе бюстгальтер, хожу без них», — рассказала Наталья.

Она также сравнила два своих снимка в купальниках спустя четыре месяца — до и после похудения. Помимо пластики груди, Фриске делала ринопластику, ушивание диастаза и абдоминопластику.

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