«Температура 40 и падение тромбоцитов»: врачи не могут поставить диагноз девятилетнему сыну Айзы

41-летняя блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай сообщила о резком ухудшении здоровья своего девятилетнего сына, пишет Super. Мальчик попал в больницу, и его мать призналась, что сильно испугалась за ребенка.

По словам Айзы, у ребенка внезапно поднялась температура до 40 градусов. Врач, который приехал домой к семье, предположил грипп, но анализы показали падение тромбоцитов — это могло указывать на лихорадку денге, хотя у мальчика есть прививка от этой болезни.

«В общем, непонятно, что с ним. Сдаем без остановки анализы, а вчера в больницу попали: сильная температура, и он есть не мог. Делали капельницы», — рассказала Айза.

Точный диагноз до сих пор не установлен. Врачи продолжают наблюдать за мальчиком и назначили поддерживающую терапию.

Напомним, Айза родила сына в 2017 году в браке с бизнесменом Дмитрием Анохиным. У блогера есть еще 16-летний сын, которого она родила от рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф.

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