Бабье лето задержится: прогноз погоды в Москве и Подмосковье до 19 сентября

Теплая сентябрьская погода задержится в Москве и Подмосковье до конца рабочей недели, однако без дождей полностью не обойдется. Ночами местами ожидаются туманы, а днем воздух будет прогреваться до +23 градусов. О погоде на ближайшие дни интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Во вторник, 15 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, местами возможен туман. В столице ожидается +7…+9 градусов, в центре города до +10…+12. Днем будет преимущественно сухо, воздух прогреется до +17…+19 градусов», — рассказал Ильин.

В Подмосковье во вторник ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +15 до +20. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северный, 4–9 м/с.

В среду, 16 сентября, существенных осадков не ожидается. Ночью снова местами появится туман, в Москве будет +6…+8 градусов, по области — +3…+8. Днем воздух в столице прогреется до +17…+19, в Подмосковье — до +15…+20.

«В среду сохранится переменная облачность и преимущественно сухая погода. Ночью будет достаточно прохладно, особенно за пределами Москвы, где температура местами может опуститься до +3 градусов. Днем потеплеет до комфортных +17…+20», — отметил синоптик.

Самым теплым днем недели станет четверг, 17 сентября. В Москве ожидается до +20…+22 градусов, в Подмосковье — до +23. Ночь останется прохладной: +7…+9 градусов в столице и +4…+9 в области. Осадков не ожидается, ветер сменит направление на южное и усилится до 6–11 м/с.

«В четверг температура заметно повысится. В Москве будет до +22 градусов, а по области местами воздух прогреется до +23. При этом ночью сохранятся туманы и довольно прохладная погода», — пояснил Ильин.

В пятницу, 18 сентября, станет немного прохладнее. Ночью температура составит +8…+13 градусов, днем — +17…+22. Погода будет облачной, местами пройдет небольшой дождь.

В субботу, 19 сентября, температура днем составит +16…+21 градус. Ночью будет +8…+13. Сохранится облачная погода с прояснениями, временами возможен небольшой дождь.

«К выходным тепло немного ослабеет, появятся осадки, но какого-либо резкого похолодания пока не ожидается. В субботу днем температура останется в пределах +16…+21 градуса», — заключил Ильин.

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