«Я армянский Юра Борисов»: экс-резидент Comedy Club Гарик Мартиросян побрился налысо и рассмешил коллег

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Свой новый образ юморист прокомментировал во время съемок шоу «На высоте».

«Я армянский Юра Борисов. Еще на моей голове может Канье Уэст выступать», — пошутил Мартиросян.

Несколько лет назад шоумен уже сбривал волосы наголо. Тогда поклонники заподозрили, что причина бритья связана с проблемами со здоровьем, но Гарик объяснил свой выбор желанием стать похожим на Брюса Уиллиса.

В обычной жизни артист редко демонстрирует лысину публике — на большинстве фотографий он в головных уборах, которые стали частью его стиля. Однако на съемках «На высоте» Мартиросян решил не скрывать новый образ.

Поклонники отреагировали по-разному: одни оценили юмор и смелость артиста, другие вновь забеспокоились о его здоровье. Сам Гарик, судя по всему, чувствует себя отлично и не собирается отращивать волосы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой кардинально сменила образ.