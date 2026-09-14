На выборах в Подмосковье можно проголосовать дистанционно

С 18 по 20 сентября в Подмосковье пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ и Мособлдумы, а также в местные советы ряда городских округов. Жители могут прийти на избирательный участок, чтобы проголосовать традиционным способом. Также доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

«Современные технологии делают участие жителей в политической жизни региона максимально доступным и комфортным. Дистанционное электронное голосование — это отличная возможность для каждого жителя Подмосковья исполнить свой гражданский долг в удобное время и в любом месте: будь то рабочее место, дача или рабочая поездка. ДЭГ экономит самый ценный ресурс — наше время, при этом гарантируя абсолютную безопасность, прозрачность и тайну голосования. Мы видим, что этот формат постепенно становится все более востребованным», — отметил руководитель исполкома Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Принять участие в электронном голосовании можно круглосуточно. Чтобы воспользоваться ДЭГ, нужно заранее подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги». Сделать это можно до 23:59 14 сентября.

Процесс голосования начинается с авторизации на специализированном портале vybory.gov.ru: пользователь входит под своей подтвержденной учетной записью «Госуслуг». Для обеспечения безопасности система отправляет одноразовый СМС‑код на номер телефона. После его ввода гражданин получает персональный доступ к электронным бюллетеням.

Ознакомившись со списками кандидатов и партий на экране компьютера или смартфона, избиратель отмечает выбранные позиции и подтверждает отправку цифрового бюллетеня. Благодаря шифрованию его голос надежно защищен от внешнего вмешательства.

На выборах в 2023 году около 450 тыс. жителей Подмосковья проголосовали онлайн. В этом году в системе ДЭГ зарегистрировались уже около 600 тыс. человек.