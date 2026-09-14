Память о подвиге на татами: в Серпухове стартовал «Кубок Серпуховского кремля» по дзюдо

Роман Катасонов — уроженец Серпухова, боец спецподразделения «Вымпел». Его жизнь оборвалась в Беслане: он отдал ее, участвуя в операции по освобождению заложников и защищая детей. За проявленное мужество он был посмертно удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Сегодня подвиг Катасонова служит для молодого поколения примером самоотверженности, преданности долгу и искренней любви к Родине. В этом году герою исполнилось бы 50 лет — эта дата придает турниру особое, почти семейное звучание для жителей города.

Площадкой для состязаний вновь стал физкультурно‑оздоровительный комплекс «Русский медведь». В субботу, 12 сентября, здесь собрались юные спортсмены, чтобы помериться силами на татами. В турнире участвуют около 250 юношей в возрасте до 15 лет, распределенных по девяти весовым категориям. География соревнований впечатляет: на ковер вышли представители Московской, Ивановской, Тверской, Калужской, Орловской, Рязанской и Тульской областей, а также Чувашской Республики и Москвы.

Перед началом поединков с напутственными словами к участникам обратились почетные гости: глава муниципалитета Алексей Шимко, первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков и спортивный директор Федерации дзюдо ЦФО Артур Курбанов. Их слова стали не просто формальным приветствием, а важным посылом для юных атлетов — о том, что спорт воспитывает те же качества, которые когда‑то помогли Роману Катасонову совершить подвиг: стойкость, ответственность и готовность прийти на помощь.