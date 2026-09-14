Роспотребнадзор запускает финальный трек «Диктанта здоровья — 2026»

С 15 сентября по 6 октября 2026 года в России пройдет третий, заключительный в этом году трек Всероссийского специального проекта «Диктант здоровья — 2026». Тема — «Используем гаджеты рационально».

Трек приурочен ко Дню федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который отмечается ежегодно 15 сентября.

За два предыдущих трека — «Здоровая улыбка и чистые руки» и «Движение — жизнь. Питаемся правильно» — в акции приняли участие более 2,7 млн человек из 89 регионов страны. Доля детей до 18 лет составила 60,9%, а пик участия пришелся на самую активную школьную аудиторию — 11–14 лет.

Третий трек посвящен цифровой гигиене: как сохранить зрение, осанку, внимание и нервную систему в мире, где экран всегда под рукой. Участники узнают:

как защитить глаза от негативного воздействия экранов;

что такое «правило 20–20–20» и почему оно работает;

какое минимальное расстояние должно быть от глаз до монитора;

почему при длительной работе за ноутбуком нужна дополнительная клавиатура;

что такое «текстовая шея» и как ее избежать;

какое экранное время оптимально для детей и взрослых;

как распознать цифровую зависимость и «фантомную вибрацию»;

как гаджеты влияют на сон, пищеварение и умственную работоспособность.

Диктант содержит 20 вопросов. По каждому — 4 варианта ответа. Нужно выбрать один верный. Если знаний пока не хватает, можно честно ответить: «не знаю». Материалы адаптированы для школьников, студентов, педагогов, родителей и взрослого населения. Возраст участников — от 7 лет.

Принять участие можно онлайн на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф, а также через MAX-бот. Также доступно очное участие в образовательных организациях и организованных коллективах. Материалы для очного проведения размещены на портале в разделе «Очным участникам».