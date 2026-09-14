Представители Московской области передадут молодежи мира культурный код доверия и дружбы

С 11 по 17 сентября на Международном фестивале молодежи Мастерская управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» представит интерактивный портал в мир легенд и былин. Масштабная игровая программа «Сказки мира» объединит тысячи участников из разных стран. Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Помогать будут 80 профессиональных богатырей и красных девиц — опытных тренеров команд из 29 регионов России, включая 9 представителей Подмосковья.

На площадке «Екатеринбург-Экспо» организуют более 30 тематических станций, стилизованных под сюжеты сказок народов мира. Участников ждет квест со штурмом четырехметровой стены-крепости. Также они оформят флаг дружбы и благодарности — на большом полотнище на родном языке напишут «Спасибо, Россия, спасибо, Фестиваль!»

Подмосковье представляют выпускники «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж»: Татьяна Бабакова, Ирина Барсукова, Ксения Ватагина, Татьяна Гуськова, Любовь Додатко, Снежана Леонова и Ирина Тарабрина, а также богатыри Сергей Былинкин и Алексей Кокорин. Они будут работать с международными командами по 6–12 участников.

В программе также — костюмерные и фотозоны, где можно примерить костюмы народов России и сыграть в настольные игры Русского Севера.