Жители Подмосковья могут выиграть поездку на космодром «Восточный» с «Другим Делом»

Проект «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Национальным центром космических компетенций открыл регистрацию на всероссийский спецпроект «Космос: время возможностей». В нем могут принять участие школьники, студенты и молодые специалисты из Подмосковья. Главный приз — поездка на космодром «Восточный».

Подать заявку на участие в первой волне можно до 25 сентября включительно, во второй — до 20 ноября.

В основе проекта онлайн-курс из 11 модулей с лекциями и подкастами космонавтов, инженеров, ученых и технологических предпринимателей. Все материалы доступны на платформе «Россия — страна возможностей», проходить обучение можно в удобном темпе. После обучения участникам предстоит выполнить практические инженерные задания и пройти тестирование.

За пройденные тесты участникам начислят баллы проекта «Другое Дело», которые можно обменять на призы. Лидеры рейтинга получат ноутбуки и смарт-часы, а 22 участника, которые покажут лучшие результаты в первой конкурсной волне, смогут отправиться на космодром «Восточный».