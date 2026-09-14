Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Московской области

Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Подмосковье. Поставить прививку могут и взрослые, и маленькие жители региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Особенно важно своевременно защитить детей, пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями. Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений», — напомнил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике, а также в мобильных прививочных пунктах — они будут работать на площадях, у торговых центров и железнодорожных станций. Для детей вакцинацию также проводят в школах и детсадах с согласия родителей. Перед прививкой проводится осмотр терапевта.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Ногинске, где заработало детское отделение.