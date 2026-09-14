Многие владельцы подмосковных участков стремятся посадить гортензию на самое солнечное место, считая, что так кустарник будет чувствовать себя лучше. На деле избыток света оборачивается для растения настоящим испытанием: листья обгорают, грунт быстро высыхает, а соцветия теряют размер и насыщенность цвета. Садовод с 30-летним стажем Оксана Середа в беседе с REGIONS объяснила , почему многолетнику подходит не открытое солнце, а правильно подобранная полутень.

Почему палящие лучи вредят

Гортензия — культура светолюбивая, однако сочетание яркого солнца, жары и дефицита влаги переносит плохо. Когда куст стоит на открытом участке, запускается целый каскад процессов: листва интенсивнее испаряет воду, грунт пересыхает быстрее, растение испытывает тепловой стресс, нежные ткани листьев обгорают, а соцветия теряют влагу и декоративность. Корневая система не всегда успевает компенсировать потери, особенно на сухой земле. В результате куст тратит силы на выживание, а не на развитие и цветение. Вывод прост: само по себе солнце гортензии не противопоказано — опасен его избыток без защиты в полуденный зной.

Как заметить, что куст обгорает

Первые признаки солнечного стресса видны по внешнему виду растения. Листья покрываются светлыми или побледневшими участками, затем поврежденная ткань становится бурой и сухой. Если одновременно пересыхает почва, процесс ускоряется. Соцветия также реагируют на жару: сохнут, теряют яркость, мельчают. Когда куст годами стоит на открытом солнце и дает мелкие соцветия, винить сорт или нехватку удобрений не стоит — вероятно, ему слишком жарко. На открытом месте грунт прогревается и высыхает намного быстрее, поэтому таким растениям требуется более обильный полив.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Коропец ]

Где посадить гортензию

Ключевая особенность культуры — потребность и в свете, и в большом количестве влаги одновременно. Оптимальный вариант находится между двумя крайностями: утреннее солнце и легкая полутень в жаркие часы. Такое расположение позволяет растению получить достаточно света для развития, но не перегреваться в середине дня. Глубокая тень, напротив, вредна: побеги вытягиваются, а цветение становится слабым.

Полив и мульча

В случае с гортензией важна не частота полива, а его качество. Увлажнять куст следует раз в 3–5 дней, а в сильную жару — чаще. Полив должен быть обильным, с промачиванием грунта на глубину 20–30 см, а не поверхностным. Лучшее время — утро или вечер, воду льют под куст, избегая душа по листьям.

Если гортензия уже растет на солнечном участке, частично исправить ситуацию поможет мульча. Слой сосновой коры или хвойного опада дольше удерживает влагу, защищает верхний слой грунта от перегрева, сглаживает перепады температуры у корней и сокращает частоту поливов. Однако полностью проблему мульча не решает: если куст целый день под палящим солнцем и рядом нет естественной тени, его лучше дополнительно притенить или изменить условия.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Как помочь пострадавшему кусту

Поврежденные листья уже не восстановятся, поэтому задача ухода — не «лечить» бурые пятна, а не допустить новых. Сначала нужно снизить тепловую нагрузку и вернуть грунту нормальную влажность. Идеальный вариант — пересадить куст в более подходящее место. Если это невозможно или подходящего времени ждать долго, растению помогают пережить жару: поливают под корень, не допуская пересыхания почвы, мульчируют приствольный круг, в самые жаркие часы используют легкое временное притенение. Компенсировать стресс ударными дозами удобрений не стоит. Для затенения подойдут специальная сетка, садовый зонт или легкий экран из реек.

Выбирая место для гортензии, не стоит ориентироваться лишь на то, где участок выглядит наиболее нарядно и солнечно. Для пышного цветения нужна светлая полутень с утренним солнцем и защитой в полдень, мульча и регулярный полив под корень. Заметили бурые пятна и блеклые соцветия — не ждите, притените куст и скорректируйте полив. Это даст ему шанс восстановиться.

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