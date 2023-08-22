Американская газета The New York Times пишет, что жители Польши считают обвинения правительства в адрес России относительно угрозы вторжения на территорию «Сувалкского коридора» безосновательными.

«Единственная настоящая угроза исходит от польских лидеров, живущих в параллельном мире и сгущающих краски вокруг «Сувалкского коридора», - отметил главный редактор одного из польских новостных порталов Войцех Дразба

Город Августов расположен вблизи территории «Сувалкского коридора». Мэр населенного пункта Мирослав Карольчук отметил, что вблизи коридора нет военных РФ или людей с оружием в руках. В ближайших городах и селах ситуация стабильная. При этом правительство Польши постоянно заявляет о возможной угрозе со стороны РФ. Власть уверена что с территории Белоруссии на Польшу направят российских наемников из ЧВК «Вагнер». Такую информацию распространяют более трех недель, но этого не происходит.

«Города и села в «Сувалкском» коридоре одни из самых безопасных мест на земле», - высказал мнение мэр города Августов

Местные жители считают, что власть Варшавы целенаправленно запугивает горожан в рамках пиар-компании перед предстоящими выборами. Правящая партия не набирает необходимое количество голосов согласно предварительным подсчетам. Население запугивают ЧВК «Вагнер», чтобы люди выбирали ту власть, которая знает, как их можно защитить.

«Солнце светит, пейзажи прекрасны, и абсолютно ничего не происходит», - главный редактор одного из польских новостных порталов Войцех Дразба лично посетил серую зону.

Автор издания отмечает, что Польша оказывает помощь Украине. Страна принимает миллионы беженцев и является главной точкой отправки вооружения. Помощь Варшава оказывает исключительно из-за побуждений внутренней политики.