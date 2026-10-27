Мбаппе договорился: две китайские компании расторгли рекламные контракты с форвардом «Реала»

Две компании расторгли контракты с Мбаппе после слов о «китайском диктаторе»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Реал»]

Две китайские компании разорвали рекламные контракты с нападающим «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе, сообщает ТАСС. Футболист заявил, что его любимый мем — это его лицо, отредактированное графическим редактором и наложенное на лицо «китайского диктатора».

Самого Мбаппе нередко называют «диктатором» из-за его влияния на все процессы в клубе и сборной, что и породило соответствующий мем.

В итоге от контрактов с футболистом отказались производитель энергетических напитков «Дунпэн» и крупный поставщик молочных продуктов «Мэнню».

«Наша компания решительно выступает против любых действий, оскорбляющих национальные чувства, и проявляет нулевую терпимость по отношению к ним. С сегодняшнего дня мы прекращаем всякое сотрудничество с Килианом Мбаппе», — говорится в заявлении «Дунпэна».

С аналогичным заявлением выступила и компания «Мэнню».

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе занял второе место в голосовании на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч».

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