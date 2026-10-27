Мбаппе договорился: две китайские компании расторгли рекламные контракты с форвардом «Реала»
Две компании расторгли контракты с Мбаппе после слов о «китайском диктаторе»
Фото: [ФК «Реал»]
Две китайские компании разорвали рекламные контракты с нападающим «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе, сообщает ТАСС. Футболист заявил, что его любимый мем — это его лицо, отредактированное графическим редактором и наложенное на лицо «китайского диктатора».
Самого Мбаппе нередко называют «диктатором» из-за его влияния на все процессы в клубе и сборной, что и породило соответствующий мем.
В итоге от контрактов с футболистом отказались производитель энергетических напитков «Дунпэн» и крупный поставщик молочных продуктов «Мэнню».
«Наша компания решительно выступает против любых действий, оскорбляющих национальные чувства, и проявляет нулевую терпимость по отношению к ним. С сегодняшнего дня мы прекращаем всякое сотрудничество с Килианом Мбаппе», — говорится в заявлении «Дунпэна».
С аналогичным заявлением выступила и компания «Мэнню».
Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе занял второе место в голосовании на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч».