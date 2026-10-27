Витаминные патчи не панацея: эксперт объяснила, почему они не заменят таблетки и не помогут похудеть

Витаминные наклейки не могут служить полноценной заменой таблеткам и уколам при восполнении дефицитов, а также не способствуют снижению веса без пересмотра рациона. Кожа выполняет роль защитного барьера и мешает веществам из патча попадать в кровь, поэтому обеспечить организм всем необходимым таким способом удается далеко не всегда. Об этом рассказала Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Как пояснила специалист, результат трансдермальных средств определяется составом и свойствами активного компонента. Подобный путь доставки используется в некоторых лекарствах, но для восполнения нехватки витаминов и минералов возможности патчей ограничены. В частности, они бесполезны при железодефицитной анемии и выраженном дефиците витамина B12. Что касается патчей с витамином D, их эффективность также зависит от того, что входит в состав.

Отдельно Махова обратила внимание на патчи для похудения. По ее словам, без дефицита калорий они не дают сколько-нибудь заметного снижения веса. Жжение и покраснение кожи после наклейки могут возникнуть из-за раздражающих компонентов, но это вовсе не говорит о расщеплении жира.

Кроме того, такие средства способны спровоцировать аллергию и контактный дерматит, считает эксперт. Насколько хорошо вещества всасываются через кожу, зависит от особенностей конкретного организма, поэтому предсказать результат заранее сложно. При повреждениях кожи, дерматологических заболеваниях, беременности и грудном вскармливании использовать патчи можно только после консультации с врачом.

Наиболее изученными способами коррекции дефицитов остаются прием препаратов внутрь и инъекции. Перед тем как прибегать к витаминным патчам, специалист советует проконсультироваться с врачом.

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