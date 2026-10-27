Жители Подмосковья подали почти 9 тыс. онлайн-заявок на бесплатное подключение газа

С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 8,5 тыс. заявлений на заключение договора о подключении в рамках догазификации, сделать это можно через региональный портал госуслуг, где правильно оформить электронное заявление помогает искусственный интеллект. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Жилье» — «Подключение к сетям», для ее получения нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Заключить договор на бесплатную догазификацию могут жители, которые относятся к льготным категориям и являются собственниками домов. При этом безвозмездно выполняются работы по подведению газа не только к их земельным участкам, но и внутри домовладения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.