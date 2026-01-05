Тигр-призрак: ИИ создал вирусный фейк, который проверит полиция из-за паники россиян

В период новогодних праздников люди проводят больше времени в социальных сетях. К сожалению, этим часто пользуются злоумышленники, распространяя шокирующие фейки, цель которых — вызвать панику среди населения, сообщил телеграм-канал Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Характерным примером стало вирусное видео, где якобы запечатлено нападение амурского тигра на человека в поселке Лучегорск. Экспертный анализ материала позволяет с уверенностью утверждать, что ролик является подделкой.

«Заметная размытость и нетипичная гладкость контуров, характерные для ИИ. Движения и тигра, и человека — слишком плавные, "неживые". Отсутствие физической реакции машины на воздействие (при среднем весе тигра в 200 кг)», — указано в сообщении ведомства.

Сотрудники ведомства уже направили соответствующее обращение в правоохранительные органы для установления личности распространителя данного видеоматериала и принятия предусмотренных законом мер.

Распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений является административным правонарушением, которое влечет за собой существенные штрафы. Сумма штрафа для граждан достигает 100 тыс. руб.

