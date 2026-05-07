Дачникам сообщили, какие ограждения считаются нарушением СНиП

В садовых некоммерческих товариществах действуют ограничения на установку заборов между соседними участками. Как сообщает РИА Новости , председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов напомнил, что ограждения должны соответствовать строительным нормам и не создавать препятствий для естественного освещения территорий.

По словам эксперта, забор между участками в СНТ не должен превышать двух метров в высоту. Кроме того, такие конструкции не могут быть полностью глухими — допускаются только варианты, через которые сохраняется обзор, например сетчатые или частично прозрачные ограждения.

Туманов пояснил, что сплошные заборы способны нарушать нормы инсоляции, особенно на небольших дачных участках, где высокая конструкция создает постоянную тень для соседней территории.

Эксперт подчеркнул, что подобные требования предусмотрены строительными нормами и направлены на сохранение комфортных условий для всех владельцев участков в садовых товариществах.

