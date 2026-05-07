Перед сезоном отпусков россиян атаковали мошенники с «льготными» билетами

В преддверии отпускного сезона в России активизировались мошенники, использующие схему с фиктивной продажей субсидированных авиабилетов. Как сообщает РИА Новости , член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин предупредил, что злоумышленники предлагают гражданам приобрести якобы льготные билеты «с рук», после чего исчезают с деньгами и персональными данными жертв.

По словам депутата, аферисты делают ставку на высокий спрос на дешевые перелеты и желание россиян сэкономить. В социальных сетях и мессенджерах они находят пользователей, интересующихся путешествиями, и сообщают о «выгодной» продаже билета из-за изменившихся планов.

Немкин отметил, что мошенники уверяют покупателей в возможности переоформления субсидированного билета на другого человека, хотя подобная процедура фактически не предусмотрена правилами программы. Для убедительности злоумышленники просят прислать фотографии документов и требуют предоплату либо полную оплату.

После получения денег, пояснил парламентарий, мошенники прекращают общение и удаляют переписку. При этом пострадавшие рискуют не только потерять средства, но и столкнуться с дальнейшим использованием своих персональных данных в других преступных схемах.

Депутат призвал россиян покупать авиабилеты исключительно через официальные сервисы и не переводить деньги незнакомым лицам в интернете.

