В ОП РФ считают необходимым системно контролировать контент для школьников

В Общественной палате РФ выступили за усиление контроля за активностью школьников в социальных сетях на фоне роста объема деструктивного контента в интернете. По информации РИА Новости , первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию, а также член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян заявил, что многие подростки не осознают последствий собственных публикаций, а потому вопрос цифровой ответственности необходимо поднимать уже в школьном возрасте.

Гаспарян отметил, что распространение опасного и разрушительного контента среди несовершеннолетних действительно представляет серьезную проблему. Он подчеркнул, что детям необходимо разъяснять нормы поведения в интернете и последствия размещения различных материалов в открытом доступе.

По мнению эксперта, без дополнительных мер контроля со стороны платформ и профильных структур ситуация не изменится, поскольку пользователи редко самостоятельно задумываются о возможных рисках публикаций.

Отдельное внимание, считает Гаспарян, должны уделять школьные психологи. Именно они, по его словам, способны объяснять подросткам границы допустимого поведения в цифровой среде и формировать ответственное отношение к интернет-активности.

Кроме того, представитель Общественной палаты обратил внимание на случаи публикации молодыми людьми видеозаписей работы украинских беспилотников на территории России. Он подчеркнул, что подобные действия зачастую совершаются неосознанно — из-за отсутствия понимания возможных последствий и уровня ответственности.

Гаспарян добавил, что формирование цифровой грамотности и культуры поведения в сети должно начинаться еще в школе, чтобы минимизировать риски распространения опасного контента и необдуманных публикаций среди подростков.

