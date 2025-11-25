Каширских школьников учат говорить «нет» вредным привычкам

В каширской школе №4 прошел урок, где вместо уравнений и правил грамматики восьмиклассники разбирались с формулой сопротивления. Формуле, которая может уберечь их от одной из самых распространенных вредных привычек. Дискуссия-предупреждение «Курение – опасная ловушка» стала практическим инструктажем по сохранению собственного здоровья и свободы выбора.

Специалист Каширского молодежного центра Наталья Турочкина не читала скучных лекций. Она вела откровенный разговор, без запретных тем. Основной удар пришелся на современные угрозы: школьникам доступно объяснили, что модные электронные сигареты и вейпы – не безобидная альтернатива, а тот же никотиновый удар по растущему организму с непредсказуемыми долгосрочными последствиями.

Беседа вышла далеко за рамки медицинских фактов. Подростки погрузились в историю табака, узнали, как формировалась мировая зависимость, и разобрали конкретные социальные и правовые последствия. Также объяснили, как пагубная привычка может повлиять на будущее – от спортивных достижений до карьеры.

Ключевым блоком стал практикум по психологической обороне. Специалист дала ребятам не теорию, а конкретные инструменты: как распознать манипуляцию, как уверенно сказать «нет» в ситуации группового давления и как аргументировать свою позицию в пользу чистых легких и ясного сознания. Этот открытый диалог в классе 8 «Б» – часть системной работы, которая формирует у каширской молодежи новый тренд: осознанную ответственность за свою жизнь.