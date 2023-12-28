Тинькофф, ВТБ, Альфа-банк: Обратный калькулятор выявил обман со стороны многих банков РФ

То, что россиян обманывают банки, заметили не только эксперты, но и ЦБ. Регулятор уже призвал банки и МФО указывать в своих рекламных предложениях реальные данные. Эксперты рассказали, как финансовым учреждениям удается на первый взгляд на законных основаниях обманывать своих клиентов, сообщает rosbalt.ru .

Первый способ обмануть клиента - указать особенные детали договора слишком мелким шрифтом в том месте, где не каждый человек и увидит запись. Или же во время рекламы проговорить важные данные очень быстро и невнятно. Получается, что банки не нарушают закон, ведь клиента предупреждали. Невнимательность человека - не оправдание.

«Рекламу кредитов с низкими ставками многие банки стали использовать ещё в начале минувшей осени, предлагая людям 3%-4% по кредиту, который в итоге обходился в несколько раз дороже. Реальные ставки кредитные организации указывали, но мелким шрифтом и со множеством оговорок. Как правило, банки предлагали заёмщикам специальные платные опции для снижения процентов; реже — механизм «вернём проценты». Разумеется, низкий процент в рекламе — это уловка банковских маркетологов. Реальные ставки кредитования обычно «зарыты» в многостраничных тарифах на сайтах или в мобильных приложениях.», - рассказала Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Второй способ - указать минимальные проценты, но потом к сумме добавить стоимость различных услуг, например, юридические консультации, страховые выплаты или комиссионные.

«Я думаю, что такую практику с «маркетинговыми» ставками очень легко остановить. Потребитель делает фото рекламы, приходит в банк и требует кредит по предложенной ставке, игнорируя мелкий шрифт и звёздочки. Банк обязан предоставить кредитные средства по указанным условиям. В противном случае потребитель звонит в Роспотребнадзор, который тоже фиксирует предложение банка, а попутно — используемые ухищрения для обмана потребителя, и банк обязуют его исполнить обещание. При отказе — штраф или отзыв лицензии.», - считает Елена Васильева, финансовый эксперт, генеральный директор аудиторской компании «БК «Биллион»

Третий способ - процентные ставки указывают так, чтобы сложилось мнение, будто они низкие. Необходимо воспользоваться обратным кредитным калькулятором, чтобы понять обман.

Фото: [ Pxhere.com ]

Корреспондент «Новых известий» воспользовался обратным калькулятором и нашел несоответствие между обещанными ставками и реальными цифрами у таких банков: Сбер, Промсвязьбанк, Почта банк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ.

Ранее мы сообщали, что в ЦБ РФ перечислили популярные фразы телефонных мошенников.