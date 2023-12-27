В ЦБ РФ перечислили популярные фразы телефонных мошенников

Представители российского Центробанка перечислили самые популярные среди телефонных мошенников фразы, после которых рекомендуется сразу же бросать трубку. Предупреждение от ЦБ было опубликовано в официальных социальных сетях регулятора.

В своем посте они предупредили о том, что услышав фразу об «оформлении заявки на кредит», можно мгновенно прекращать диалог, так как даже несколько сказанных человеком слов могут быть использованы злоумышленниками для оформления нелегального займа на чужое имя.

В регуляторе также предостерегли от мошенников, которые представляются сотрудниками Центробанка. Там предупредили, что настоящие работники Банка России не станут самостоятельно звонить российским гражданам.

Предупреждается также о фразах, содержащих слова о специальных и безопасных счетах, следственных действиях с дальнейшей просьбой о помощи в задержании мошенников и предупреждения о попытке кражи средств с фиксацией подозрительных операций в банке.