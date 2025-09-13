Тяжелый грунт и жаркая погода: на чемпионате по копке могил россияне заняли последнее место

В Венгрии прошел Международный чемпионат по копке могил, сообщил SHOT. По данным телеграм-канала, российские участники впервые приняли участие в мероприятии.

По информации телеграм-канала, соревнования проходят в городе Сексард уже восьмой раз. Организаторы заявляют, что не видят ничего странного в подобном мероприятии. По их мнению, чемпионат подымает престижность профессии специалистов, которые копают могилы. Мероприятие направлено на привлечение молодых кадров. Организацией занимается Венгерская Ассоциация могильщиков.

В соревнованиях впервые приняла участие команда из России от Новосибирского крематория, сообщил телеграм-канал «КП - Новосибирск». Участники заняли последнее место в рейтинге. Работа усложнялась тяжелым грунтом и жаркой погодой. Участникам требовалось не только выкопать яму в определенный временный промежуток, но и соблюсти все требования, в частности, длину и ширину могилы.

