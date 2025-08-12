«Себя показать и на других посмотреть»: в Приморье стартует необычный социальный проект

В Приморском крае в рамках нового социального проекта «Добрые соседи» жители разных муниципалитетов будут приезжать друг к другу в гости, чтобы познакомиться с историей округа и выдающимися жителями, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, в каждом муниципалитете организуют работу четырех павильонов. Их посещение позволит гостям узнать о достижениях района, интересных жителях и творческих коллективах, уникальных традициях. Первыми оценить преимущество подобного знакомства с муниципалитетом смогут жители Спасска-Дальнего. Они отправятся в поселок городского типа Кировский. Депутаты положительно оценивают внедрение в регионе социального проекта.

«Со стороны органов местного управления и жителей муниципалитетов по всему краю поступал запрос на то, чтобы и у них проводились подобные события — такие, которые позволили бы реализовать, так сказать, принцип "себя показать и на других посмотреть". Именно этот запрос и лег в основу идеи проведения фестиваля в двустороннем формате — встречи одного муниципалитета с другим», — отметил директор департамента внутренней политики Приморского края Александр Худоложный.

По информации издания, жители поселка Кировский подготовили для гостей из соседнего региона увлекательную программу, в частности мини-спектакли. Россияне выбрали жанр пантомимы. Не исключено, что в скором времени будет представлен полноценный спектакль.

По данным издания, организаторы проекта уверены, что соперничество жителей региона не станет поводом для жесткой конкуренции. Напротив, в Приморском крае будет ощущаться дружественная обстановка. Уже на следующей неделе будет назван новый населенный пункт, который примет гостей.

