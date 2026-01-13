Тюмень стала агрессивнее: урбанист объяснил, почему в городе растет общее раздражение

Жители Тюмени рассказали, что стали более разраженными и агрессивными. Одна из горожанок призналась, что в автобусе нередко возникает желание «поднять руку» на неприятного пассажира. Эксперты связали дискомфорт россиян с изменениями в развитии Тюмени, сообщил nashgorod.ru.

«Раньше жили спокойно, все было проще еще в 10-х годах. Сейчас каждая мелочь раздражает, в транспорте хочется кричать, а иногда даже и руку поднять. Все бесит по поводу и без», — рассказывает тюменка Ирина Перминова, 34 года.

Урбанист, эксперт по развитию городской среды и транспортному планированию Александр Ильин высказал мнение, что в последние годы в Тюмени появилось много новых зданий, но инфраструктура не улучшилась. У местных жителей теперь нет личного пространства. Отсутствуют места, где можно было бы посидеть в тишине.

По мнению эксперта, транспортный шум, визуальный хаос, плотный поток людей — ежедневные раздражители горожан, которые негативно отражаются на состоянии психики.

«Город сам по себе не стал „злым“. Он просто стал плотнее и быстрее, а инфраструктура за этим не всегда успевает», — говорит он в беседе с «Нашим городом».

Тюменец Сергей Михайлов согласен с мнением эксперта. 42-летний житель Тюмени рассказал, что раньше мог отдохнуть в парке: посидеть на скамейке в тишине, почитать книгу или послушать пение птиц. Теперь в городе постоянно слышны звуки строительных работ. Кроме того, увеличился поток машин и людей. Без беруш или наушников с шумоподавлением Сергей старается на улицу не выходить.

«Хронический шум удерживает организм в режиме повышенной готовности. У человека учащается пульс, повышается давление, нарушается сон. Со временем это приводит к истощению, и реакция становится либо апатичной, либо раздраженной. Человек сам не всегда понимает, почему его все выводит из себя», — объяснила Ольга Смирнова, врач-терапевт, специалист по психосоматике и хроническому стрессу.

