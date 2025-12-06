Тюменцы под видом покупателей убили продавца автомобиля и сожгли его тело

Следственным отделом по Восточному административному округу города Тюмени проводится расследование уголовного дела, возбужденного в связи с убийством местного жителя 1996 года рождения, сообщило следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Согласно материалам расследования, двое молодых людей, ранее имевших судимость и проживающих в Тюмени и Заводоуковске, нашли в интернете объявление о продаже автомобиля. Выдав себя за потенциальных покупателей, приезжих из другого города, они в ночь на 4 декабря прибыли к продавцу. По версии следствия, подозреваемые заранее спланировали убийство ранее незнакомого им человека с целью завладения его автомобилем и последующей перепродажи транспортного средства в Екатеринбурге.

По версии следствия, в ходе осмотра автомобиля один из обвиняемых, под предлогом необходимости проверить машину, предложил владельцу сесть за руль. Когда тот оказался на водительском месте, злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом, ставших причиной смерти. Тело погибшего было переложено на заднее сидение.

По данным ведомства, на двух автомобилях преступники выехали в малолюдную местность. Один из этих автомобилей не имел регистрационных знаков и не был поставлен на учет. На удаленном участке тело потерпевшего было перенесено в машину. Используя заранее припасенный бензин, злоумышленники подожгли машину с целью уничтожения следов преступления.

«Подозреваемые вывезли автомобиль в Екатеринбург, где разместили объявление о его продаже. Родственники и друзья погибшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о без вести пропавшем жителе Тюмени», — указано в сообщении ведомства.

