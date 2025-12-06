В полицию Москвы поступило сообщение о выстрелах: что удалось выяснить к этому моменту

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с информацией о возможной стрельбе на Мичуринском проспекте в Москве. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные причастные лица, сообщил ТАСС.

По данным, предоставленным пресс-службой московского Главного управления МВД России агентству ТАСС, в девять часов утра по московскому времени в дежурную часть поступил вызов. Звонивший сообщил о слышанных во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте звуках, которые он идентифицировал как выстрелы.

По данным ведомства, наряд полиции, незамедлительно прибывший по указанному адресу, при осмотре территории не обнаружил никаких видимых следов, подтверждающих факт совершения противоправных действий. Оперативная работа на месте продолжается для полного выяснения обстоятельств инцидента.

«Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к правонарушению, а также всех обстоятельств произошедшего», — сказали в пресс-службе.

Параллельно в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены двое людей, предположительно, передающие друг другу огнестрельное оружие. На кадрах видно, как мужчина производит несколько выстрелов. По данным предварительного анализа, он вручает пистолет женщине, находящейся рядом. Правоохранители разбираются в ситуации.

