То дождь, то мороз: терапевт рассказал, кто в зоне риска при погодных качелях

Погода в Подмосковье этой зимой напоминает американские горки: оттепель с дождем сменяется трескучим морозом, а атмосферное давление прыгает, как наэлектризованный мяч. Местные жители массово жалуются на головную боль, разбитость и обострение хронических болячек. Корреспондент REGIONS выяснил у терапевта Евгения Тарасова, как без потерь пережить эти погодные кульбиты.

Резкие климатические перепады — мощный стресс для человеческого тела, объясняет доктор. В зоне риска прежде всего те, у кого не в порядке сердечно-сосудистая система, есть проблемы с мозговыми сосудами, или накопилась хроническая усталость с нарушением сна. Механизм прост: сосуды вынуждены то сжиматься, то расширяться в бешеном ритме, отсюда и мигрени, и давление скачет, и сил нет.

Метеозависимость, уточняет специалист, — это не болезнь, а симптом. Если голова раскалывается, кружится, и слабость валит с ног при каждой смене погоды, пора к врачу. Терпеть и списывать на капризы неба опасно: можно запустить хронику и заработать сосудистую катастрофу.

«Если человек каждый раз при смене погоды чувствует резкое ухудшение состояния — это повод проверить давление, состояние сердца и сосудов. Иногда за метеочувствительностью скрываются гипертония, анемия или нарушения работы щитовидной железы», — подчеркнул терапевт.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что похолодание вернется в Москву с 17 по 20 февраля.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.