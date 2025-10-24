Точка невозврата: через 20 лет Тура может превратиться в череду пересохших протоков

Эксперты предупредили, что через 20 лет река Тура может превратиться в череду пересохших протоков, сообщил nashgorod.ru.

Кандидат географических наук, гидролог Сергей Демченко назвал одну из причин данной тенденции. По словам эксперта, на состояние реки влияет застройка прибрежных территорий. Работы приводят к изменению русла и сокращению малых притоков.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к обмелению. Если средняя глубина реки в районе Тюмени летом раньше составляла около двух метров, то сейчас едва превышает один. При этом паводки становятся короче, а сток уходит быстрее», — говорит кандидат географических наук, гидролог Сергей Демченко.

Эксперты считают, что есть три способа изменить ситуацию. Специалистам предстоит провести масштабную расчистку реки, укрепить берега и восстановить притоки. Эколог Ирина Гаврина уверена, что без подобных работ решить проблему невозможно. Однако эксперт уверена, что вернуть прежнее состояние реки уже невозможно. Остановить деградацию специалистам не под силу.

Климатолог Наталья Пригоровская отметила, что в зоне риска исчезновения находятся многие реки России. По мнению эксперта, в стране меняется климат. С каждым годом в теплый сезон фиксируются все более высокие температуры, а в зимний выпадает небольшое количество снега. Как следствие, вода испаряется, повадки становятся менее выраженными, а уровень грунтовых вод снижается.

Эксперты уверены, что важно действовать системно.

«Река — это живой организм. Ее нельзя спасать отдельными мерами. Нужна комплексная программа, которая объединит усилия ученых, муниципалитета и природоохранных структур. Пока ее нет, Тура продолжает терять воду», — считает эколог Гаврина.

