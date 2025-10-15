«Там чья-то бабушка живет»: большое скопление снежных «блинов» на реке попало на видео

Местная жительница поселка Усенский в Междуреченске сделала фото и видео редкого природного явления — снежных «блинов», которые образовалась на поверхности незамерзшей реки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на местный телеграм-канал.

По информации издания, пользователи активно обсуждали необычное природное явление. У многих оно вызывает восторг. Однако местные жители привыкли к появлению блинов изо льда на реке. Они пояснили, что ледяные круги образуются при одновременном замерзании снега и льда. Оптимальное условие — слабое волнение вод. Один из подписчиков отметил, что снежные «блины» появляются при температуре около нуля градусов. Некоторые отнеслись к природному явлению с юмором.

«Похоже, там в воде чья-то бабушка живет», — написала одна из подписчиц телеграм-канала «Инцидент Кузбасс».

Дискуссия началась также из-за обсуждения, природная красота — это симбиоз действия физических законов или дар всевышней силы. Большинство подписчиков восхитились красотой природного явления и предложили акцентировать внимание именно на этом.

