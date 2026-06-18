Поливай — и все: россиянин едва не купил в магазине бочку из-под опасного яда для дачи

По словам мужчины, он планировал купить бочку для полива огорода и отправился в местный магазин. На месте продавец предложил ему емкость, на поверхности которой имелась маркировка с надписью Hydrazine hydrate.

Потенциальный покупатель оказался осведомлен о свойствах химиката: гидразин гидрат признан крайне токсичным веществом, способным нанести серьезный вред здоровью. Узнав это, мужчина незамедлительно отказался от приобретения. Он также отметил, что продажа подобной тары без предупреждения о ее происхождении может быть опасна для неосведомленных садоводов.

Корреспондентам «Проспекта Мира» читатель направил снимок бочки, на которой четко просматривалась заводская этикетка с предупреждающей маркировкой. Журналисты связались с представителями торговой точки. В магазине подтвердили, что действительно реализуют емкости для полива на садовых участках. Однако, как только сотрудники поняли, что разговаривают с журналистом, и услышали упоминание о гидразин гидрате, разговор резко изменился.

«Ну мы же не знаем, подо что они (покупатели. — Прим. ред.) берут. У нас бочки с этикеткой. Они приезжают, мы им показываем бочку. Мы не говорим, что это под полив именно. Мы же не знаем, подо что они берут эти бочки», — отметили в магазине.

На официальной странице компании в справочнике 2ГИС, а также в ее Telegram-канале опубликованы снимки синих емкостей, на корпусе которых отчетливо видны маркировочные обозначения UN 3077. Согласно данным международной классификации опасных грузов, этот код означает «Вещество твердое, представляющее угрозу для окружающей среды». Кроме того, на бочках присутствует общепризнанный пиктографический знак экологической опасности — символическое изображение погибших дерева и рыбы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье составили более 20 протоколов за нарушения в водоохранных зонах и ООПТ.