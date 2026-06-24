В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 24 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Истринском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 25 июня, на большей части территории региона спрогнозировали II класс пожарной опасности, в пятницу, 26 июня, — III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +16-21 градусов, ночью — +7-12. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.