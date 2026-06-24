Семь угольных вагонов сошли с рельсов в Кузбассе: следователи устанавливают причины происшествия

В Кузбассе на железнодорожной станции Уба, которая относится к Кузбасскому территориальному управлению Западно-Сибирской магистрали и соседствует со станцией Мереть, зафиксирован сход семи грузовых единиц, перевозивших уголь, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, инцидент привел к повреждению рельсового полотна и самого подвижного состава. Люди в этом происшествии не пострадали. Опрокидывания вагонов не произошло.

По данным издания, сотрудники Кемеровского следственного отдела на транспорте инициировали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК РФ — за несоблюдение норм безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло значительный материальный ущерб. На данный момент ведется ряд следственных мероприятий, призванных восстановить полную картину событий. Инцидент произошел 22 мая.

«Ущерб составил более 1 млн руб.», – сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Ранее сообщалось, что необычный объект заметили в небе над Кемеровом утром 24 июня.