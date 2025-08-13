«Только наш самолет не летит»: пассажиры более 10 часов ожидают вылета из Батуми в Москву

По информации канала, пояснения сотрудников аэропорта о причинах задержки различаются. Сначала пассажирам сообщили о технических неисправностях самолета. Однако вскоре заявили, что рейс не вылетает из-за ухудшения погодных условий. Россияне обратили внимание, что остальные самолеты вылетают вовремя, несмотря на рассказы о сильном ветре.

По данным издания, покинуть территорию аэропорта пассажиры не могут. В противном случае их билет будет аннулирован. Они должны были вылететь во вторник, 12 августа, в 21:00. На данный момент людям предложили лишь несколько бутербродов и банку сладкого напитка. Сотрудник Red Wings выходил к пассажирам несколько часов назад.

По информации издания, в числе пассажиров — футболистка грузинской команды «Ланчхути» Полина Гирчиц. Белоруска рассказала, что направляется в Москву для оформления шенгенской визы. Ее команда оказалась в Лиге чемпионов. Для участия в игре девушке необходимо решить вопросы с документами.

«Все рейсы улетели, только наш самолет не летит. Нам не говорят точную информацию, то говорят, не знают, то говорят — подождите. Дали по бутику и банку колы», — рассказала футболистка грузинской команды «Ланчхути» Полина Гирчиц.

Ранее сообщалось, что супруги из Челябинска отсудили у российской авиакомпании 30 тыс. руб. за рассадку в самолете.