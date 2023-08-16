На электронной торговой площадке появляется информация о всех сделках по купле-продаже. В категории вторичных материальных ресурсов самой дорогой стала сделка по продаже отходов черных металлов, сумма которой - десять миллионов рублей, сообщает transsibinfo.com .

В ТОП-3 сделки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов, которые принесли существенную прибыль бирже, вошли договоры о продаже или приобретении полимеров, цветных металлов и макулатуры.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что самая крупная сделка в данной категории, которая принесла десять миллионов рублей, была заключена с «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ». Сумма второй по величине сделки составляет пять с половиной миллионов рублей. Договор был заключен с Невским экологическим оператором. Предприятие, которое заняло третье место, - это «Инновационные технологии». В компании приобрели макулатуру, полимеры и цветные металлы.

Торговля вторичными ресурсами стала более рентабельней за счет появления биржи. Ежедневно на сайте регистрируются новые пользователи. Постоянно проходят сделки. Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что такая тенденция положительно влияет на российскую экономику.