ТОП-4 правила выбора вкусной и полезной клубники

Аналитики редакции рекомендуют покупать клубнику, выращенную предприятиями. Сотрудники компаний тщательно следят за качеством товара. Они удобряют плоды биологическими и химическими препаратами, но с соблюдением всех правил. Такая клубника проверяется в лаборатории. В отличии от ягод, выращенных частными лицами, они будут более полезными.

При выборе ягод необходимо обращать внимание на следующие факторы:

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

Аромат

Клубника всегда вкусно пахнет. Если запах отсутствует, значит, ягоды либо несвежие, либо их сорвали раньше необходимого времени.

Цвет листьев

Листья клубники должны быть зелеными. Если они желтые или сухие, значит, продукцию хранили в неправильных условиях. Возможно, плоды собрали преждевременно, что негативно отразится на вкусовых качествах и их полезных свойствах.

Состояние ягод

Они должны быть немного твердоватыми, упругими и сухими. В противном случае клубника начнет быстро гнить.

Упаковка товара

Оптимальный вариант, когда продавец расфасовывает ягоды в небольшие контейнеры с отверстиями на дне. В больших ящиках ягоды быстрее повреждаются. Всегда надо смотреть на дно контейнера. Если в нем собралось много сока или виднеются гнилые ягоды, значит, товар лежит уже давно.

Приобретая клубнику, важно создать для нее оптимальные условия дома: хранить в холодильнике в той же таре, в которой купили товар.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог Мановска назвала 12 продуктов, которые снижают сахар в крови. В их числе — клубника.