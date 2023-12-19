Торговые центры в РФ разочарованы в преемнике Zara

Управляющие российских ТЦ назвали бренды, выступающие заменой Zara и остальных ушедших магазинов группы Inditex разочарованием года. Соответствующее заявление сделал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с информагентством РИА Новости .

Сообщается, что союз провел опрос среди управляющих ТЦ о результатах работы западных торговых сетей, продолживших деятельность в РФ под новым именем. СТЦ составили топы лучших и худших таких магазинов по показателю продаж.

Люлин рассказал, что самое большое разочарование вызвала замена Zara и остальных сетей Inditex после смены владельцев и ребрендинга для российского рынка. Магазины не отличились продажами, имеют узкий ассортимент и слабую рекламу, подчеркнул он.

Плохие результаты также показал Obuv и бренды, пришедшие на замену западным Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Закрывает топ по худшим показателям российская замена американского McDonald’s.

Тем не менее некоторые бренды оказались в обоих топах, также оказавшись и в топе лучших. Российская сеть «Вкусно - и точка» оказалась на 1-м месте в пятерке лучших переоткрытий. За ней идет Rostics, Л’Окситан, бренды LPP и Sneaker Box.

Эксперт отметил, что после разочарования в продажах некоторых брендов, ТЦ, скорее всего, начнут искать им замену в надежде найти более прибыльных арендодателей. По предположению Люлина, сменить их могут Gloria Jeans, LIME, LC WAIKIKI и Collin's.

Данные изменения можно будет наблюдать в центрах в течение следующего года, заявил Люлин. В то же время, высокая стоимость развития брендов, по его мнению, станет сдерживающим фактором, который не позволит центрам произвести слишком большое количество замен.