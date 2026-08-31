Тот самый вкус: как вернуть атмосферу советского застолья с огурцами «Глобус» и салатом «Нежинский» — рецепты и советы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Вкус, знакомый с самого детства, — именно так многие характеризуют маринованные огурцы, приготовленные по рецептам, которые передавались в советских семьях из поколения в поколение, сообщил vostokmedia.com. Сейчас, когда сезон домашних консерваций набирает обороты, издание «Восток-Медиа» обратилось к кулинарному наследию прошлого и отобрало два по-настоящему знаменитых рецепта засолки огурцов. Речь идет о маринованных плодах «Глобус» и знаменитом салате «Нежинский» — блюдах, которые в СССР неизменно красовались на праздничных и будничных столах и остаются любимыми и сегодня.
В советское время хозяйки знали: удачная заготовка начинается не с банок и специй, а с правильного выбора главного ингредиента. Огурцы для маринования отбирали по особым параметрам, и этот подход остается актуальным и сегодня.
Прежде всего предпочтение отдавали плодам небольшого размера — с шипами и характерными пупырышками. Именно такие экземпляры лучше всего впитывают рассол, не становясь при этом пересоленными или безвкусными. Обращали внимание и на сорт: существовали специальные засолочные разновидности, которые после термической обработки сохраняли упругость и хрусткость.
Ориентироваться при выборе овощей стоит на несколько ключевых критериев:
- Размер имеет значение. Идеальная длина для засолки — 8–10 сантиметров. Для некоторых рецептов подходят и более мелкие огурцы — так называемые корнишоны или пикули.
- Состояние кожуры и семян. Лучший выбор — плоды с тонкой кожицей и мелкими семенами. Они хорошо просаливаются, не становятся рыхлыми после приготовления.
- Сезонность происхождения. Огурцы, выращенные в открытом грунте, в отличие от тепличных, меньше обрабатываются стимуляторами роста. Такие заготовки считаются более натуральными и полезными.
- Плотность и свежесть. Плоды должны быть упругими, без пустот, вмятин и признаков увядания. Испорченные или перезревшие экземпляры могут негативно повлиять на вкус и срок хранения готовой продукции.
- Сортовые предпочтения. Для засолки лучше брать специальные сорта — например, «Нежинский», «Родничок», «Герман». Эти разновидности не теряют хрусткость даже после длительного маринования.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева]
Два культовых рецепта из советской кулинарной книги
В подборку вошли две легендарные заготовки, которые в СССР готовили практически в каждой семье. Их вкус остается востребованным и сейчас — в меру соленые, с легкой остринкой и насыщенным ароматом.
Рецепт № 1. Огурцы «Глобус» — классика с венгерским акцентом
Маринованные огурцы «Глобус» — это блюдо, которое пришло в советскую кулинарию из Венгрии. Главная особенность рецепта — характерная кисло-сладкая соленость и богатый букет специй. В зависимости от предпочтений хозяйки могли добавлять листья черной смородины, корень хрена, перец чили или даже томатную пасту.
Ингредиенты на три полулитровые банки:
- огурцы — 1 кг;
- чеснок — 5 зубчиков;
- зонтики укропа — 3 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- семена горчицы — 3 ч. ложки;
- черный перец горошком — 1,5 ч. ложки;
- уксус 9% — 3 ст. ложки;
- сахар — 3 ст. ложки;
- соль — 2 ст. ложки;
- очищенная вода — 1,3 л.
Пошаговое приготовление:
- Замочить промытые огурцы в холодной воде на 1–2 часа. Вода должна полностью покрывать овощи.
- Простерилизовать банки и крышки (время обработки зависит от объема — от 10 до 20 минут).
- Обсушить огурцы, срезать кончики с двух сторон. Чеснок разрезать на половинки. Укроп, лавровый лист, перец и горчичные семена ошпарить кипятком через сито.
- На дно банок заложить чеснок, перец и горчицу, распределяя поровну. Добавить по одному лавровому листу и зонтику укропа. Плотно уложить огурцы вертикально.
- В кастрюле вскипятить воду с солью и сахаром. Снять с огня, влить уксус. Разлить маринад по банкам.
- В большую кастрюлю положить полотенце, поставить банки, накрыть крышками. Залить холодной водой по «плечики». Довести до кипения, стерилизовать 7–10 минут.
- Аккуратно извлечь банки, закатать, перевернуть вверх дном и оставить остывать. Хранить в темном прохладном месте.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Рецепт № 2. Салат «Нежинский» — вкус, знакомый с детства
Закуска стала настоящим хитом советских 70–80-х годов. Рецепт разработали специалисты Нежинского консервного комбината, а сочетание огурцов, лука и укропа оказалось настолько удачным, что салат поставляли даже во Францию и Германию.
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг;
- репчатый лук — 0,5 кг;
- свежий укроп — 250 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 1 ст. ложка;
- сахар — 1,5 ст. ложки;
- молотый черный перец — 1/3 ч. ложки;
- душистый перец горошком — 5 шт.;
- уксус 9% — 4 ст. ложки;
- растительное масло — 4 ст. ложки.
Как готовить:
- Промыть огурцы, замочить в холодной воде на 1–2 часа для возвращения упругости.
- Нарезать огурцы кольцами толщиной 3–5 мм.
- Лук очистить и нарезать полукольцами, чеснок — пластинками. Укроп мелко порубить.
- Сложить все овощи в глубокую кастрюлю, добавить соль и сахар. Перемешать, оставить на 1 час.
- Добавить перец, масло и уксус. Снова перемешать, оставить еще на 1 час.
- Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и варить 5–7 минут, помешивая.
- Разложить салат по стерилизованным банкам, залить рассолом, закатать. Перевернуть, укутать до остывания. Пробовать можно через месяц. Хранить — при комнатной температуре.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
10 ошибок, которые превращают хрустящие огурцы в «кашу» даже по советскому рецепту
Опыт поколений показывает: маринование — процесс тонкий, где важна каждая мелочь. Многие хозяйки, даже следуя проверенным рецептам, сталкиваются с неудачами. Вот самые частые промахи, которых стоит избегать.
- Использование гладких салатных сортов. Для засолки требуются специальные разновидности с пупырышками. У салатных огурцов кожица плотная, и рассол плохо проникает внутрь.
- Переросшие и увядшие плоды. Старые огурцы теряют упругость, становятся водянистыми и плохо хранятся.
- Разнокалиберные овощи. Плоды разного размера просаливаются неравномерно. Лучше подбирать небольшие огурцы примерно одной величины.
- Мелкая йодированная соль. Она размягчает овощи и делает рассол мутным. Используйте крупную каменную соль без добавок.
- Вода из-под крана. Нефильтрованная вода может придать заготовкам неприятный привкус. Берите чистую питьевую или бутилированную.
- Отказ от замачивания. Предварительное выдерживание в воде восстанавливает упругость огурцов, что помогает сохранить хруст.
- Недостаток рассола и слишком плотная укладка. Овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Не утрамбовывайте их слишком сильно — оставляйте небольшие промежутки.
- Плохая стерилизация тары. Банки и крышки нужно обрабатывать от 10 до 20 минут в зависимости от объема. Это снижает риск порчи.
- Негерметичная закатка. После закрытия обязательно проверьте банку на течь, перевернув ее вверх дном.
- Нарушение условий хранения. Заготовки лучше держать в прохладном месте (от 0 до +10 °C), вдали от солнечного света. Это сохранит вкус и текстуру на долгие месяцы.
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