Затонувшая подлодка Первой мировой до сих пор отравляет Северное море взрывчаткой

Немецкая подлодка UC-30, затонувшая у берегов Дании во время Первой мировой войны, до сих пор может вредить морской среде, пишет TCD со ссылкой на Gizmodo и исследование в журнале Marine Pollution Bulletin. Ученые обнаружили, что из обломков в Северное море просачиваются следы тротила.

Подлодка исчезла в 1917 году возле острова Реме после подрыва на британской мине. На борту находились 18 мин, шесть торпед и 27 членов экипажа. Почти век судно оставалось неопознанным, пока его не нашли в рамках проекта по нанесению на карты военных обломков в датских водах.

Команда геолога Катрин Юль Андресен из Орхусского университета использовала голубых мидий как индикатор загрязнения. Следы тротила нашли в воде, на морском дне и в организмах рядом с местом крушения.

Даже низкие концентрации вещества сопровождались признаками стресса у мидий: нарушением обмена веществ, проблемами с детоксикацией и снижением запасов энергии, важных для размножения.

Ученые предупреждают, что UC-30 может быть лишь частью более крупной проблемы. В датских водах насчитывают более 10 тыс. затонувших объектов, и часть из них относится к эпохе мировых войн. Теперь специалистам нужно определить, какие обломки представляют наибольшую угрозу и где стоит вмешиваться.