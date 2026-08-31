ЦСКА решил усилиться бразильским форвардом

По данным издания, сумма сделки составит €12 млн. €10 млн ЦСКА должен будет заплатить за трансфер, еще €2 млн «Толука» может получить в виде бонусов. Мексиканский клуб такие условия устраивают.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в €6,5 млн, его контракт с «Толукой» рассчитан до 2028 года. В шести матчах нынешнего чемпионате Мексики Элиньо забил дважды сам и дважды ассистировал партнерам.

В Европе футболист ранее не выступал. Его предыдущими клубами были бразильские «Сан-Паулу» и «РБ Брагантино».

Ранее болельщики ЦСКА выкрикивали неприличные кричалки в адрес спортивного директора клуба Евгения Шевелева. Фанаты были возмущены отсутствием трансферов.