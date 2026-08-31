В Комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 31 августа, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах – I класс, в Звенигородском и Сергиево-Посадском – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 1 и 2 сентября, на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – I класс.

Температура воздуха днем в этот период составит +20-23 градуса, ночью – +7-12. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.