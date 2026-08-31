Удары ногой по лицу и бита к груди: россиянин ворвался в квартиру к бывшей через окно и похитил телефон за ₽25 тыс.

В мае текущего года в полицию Новокузнецка обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее бывший сожитель незаконно проник в ее квартиру через окно, избил ее и похитил мобильный телефон стоимостью ₽25 тыс., сообщил VSE42.RU .

Как установило следствие, причиной конфликта стали ревностные претензии, которые женщина предъявила экс-возлюбленному из-за его новых отношений. Мужчина, не стерпев упреков, решил проучить бывшую и отправился к ней домой. Входной дверью он пользоваться не стал, а проник внутрь через оконный проем.

Оказавшись в квартире, злоумышленник, по версии следствия, нанес хозяйке несколько ударов ногой по лицу, после чего вырвал из ее рук смартфон. Мужчина схватил деревянную биту, прижал ее к груди потерпевшей и потребовал, чтобы она принесла ему извинения. Затем он скрылся, прихватив с собой гаджет.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей были причинены множественные ушибы и ссадины», – сообщает полиция Кузбасса.

Вскоре новокузнечанина задержали сотрудники уголовного розыска. При нем была изъята деревянная бита, а похищенный телефон нашли и вернули законной владелице. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине инкриминируется ряд тяжких преступлений, и по совокупности статей ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

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