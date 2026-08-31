Сибирь как в аниме: японские путешественники сняли виды Красноярского края из окна поезда

Японские туристы, путешествующие по России на поезде, поделились с подписчиками своими впечатлениями от поездки по Транссибирской магистрали. Недавно они проехали по маршруту, который проходит через Красноярский край, и засняли сибирские пейзажи прямо из окна вагона, сообщил prmira.ru.

По данным издания, в социальных сетях путешественники опубликовали короткий ролик, в котором запечатлели бескрайние просторы тайги, холмы и реки, проплывающие за стеклом. Особую атмосферу видео придает музыкальное сопровождение — мелодия, напоминающая саундтреки к аниме известного японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Подписчики уже оценили необычный взгляд на российскую природу. Видео сопровождается комментариями его автором на японском языке. Параллельно появляются титры на японском.

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