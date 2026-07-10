В горах Кабардино-Балкарии началась спасательная операция после падения альпинистов

В горах Кабардино-Балкарии произошел инцидент: двое путешественников сорвались с высоты во время восхождения на пик МНР (Монгольской Народной Республики). Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Газета.ру.

Детали происшествия

Согласно оперативным данным, туристы передвигались в связке, что является стандартной мерой безопасности при прохождении сложных участков. Однако во время движения один из участников группы споткнулся и, не удержав равновесие, увлек за собой второго. На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы, ведутся поисково-спасательные мероприятия.

Пик МНР представляет собой потухший вулкан с тремя вершинами, максимальная высота которого достигает 3810 метров. Этот объект относится к горной системе Эльбруса и является популярным, но достаточно сложным маршрутом для альпинистов и горных туристов.

Напоминание о безопасности

Горы требуют предельной концентрации и строгого соблюдения техники безопасности. Недавний случай в Хакасии, когда турист получил травмы, пытаясь сократить маршрут по снежнику, служит очередным напоминанием о том, что пренебрежение правилами и переоценка собственных сил могут привести к трагическим последствиям.