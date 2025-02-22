Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично

Во время данного заявления Дональд Трамп находился в Белом доме. Он подписывал новые указы и общался с журналистами. Однако темы обсуждений вышли за грань исключительно правительственных и коснулись ситуации на международной арене. В частности, американский лидер заявил, что преследуют главную цель — завершить вооруженный конфликт наиболее гуманным способом. Трамп надеется на скорейшее прекращение огня и подписание необходимых документов. Добиться поставленной цели можно наиболее быстро при условии участия в дискуссиях обеих сторон конфликта.

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал Трамп журналистам в Белом доме при подписании своих новых указов.

В интервью радиостанции Fox News Дональд Трамп высказал мнение, что Владимир Зеленский препятствует решению конфликта. Американский лидер заверил что всегда готов пообщаться с коллегой из Украины и будет рад, если он позвонит. Несмотря на критику, Трамп открыт для дальнейших контактов с Зеленским.

Ранее полковник Райснер заявил, что Россия вернулась на мировую арену после 2014 года.